Ue-Cina ' intesa per ulteriori negoziati tecnici su e-car'

Ue e Cina hanno concordato che "ulteriori negoziati tecnici si sarebbero svolti a breve" sulle e-car. E' il risultato della videochiamata, su iniziativa di Bruxelles, tra il commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis e la controparte cinese Wang Wentao sull'indagine Ue sull'import di veicoli elettrici a batteria dal Dragone e sui negoziati in merito alla questione dei prezzi dei veicoli. I due, ha riferito una nota Ue, "hanno fatto il punto sui progressi compiuti negli 8 round di negoziati tecnici, nonché sulle significative lacune rimanenti", e ribadito 'l'impegno politico a trovare una soluzione reciprocamente accettabile".

