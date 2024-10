Udinese-Cagliari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) oggi alle ore 18.30 Udinese e Cagliari si affronteranno nella partita di apertura della nona giornata di Serie A 2024/2025. Il match tra la squadra di Runjaic e quella di Nicola sarà visibile in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn, tramite la sottoscrizione di abbonamento. streaming disponibile anche su Sky Go, gratis per utenti Sky, e NOW. La sfida sarà disponibile anche sul canale Dazn (214) su Sky, attivabile al costo di 10 euro al mese. Udinese-Cagliari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)alle ore 18.30si affronteranno nella partita di apertura della nona giornata di. Il match tra la squadra di Runjaic e quella di Nicola sarà visibile intv su Sky e insu Dazn, tramite la sottoscrizione di abbonamento.disponibile anche su Sky Go, gratis per utenti Sky, e NOW. La sfida sarà disponibile anche sulDazn (214) su Sky, attivabile al costo di 10 euro al mese.in tv:SportFace.

