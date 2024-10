Liberoquotidiano.it - Trasformazione green, investimenti e strategie: evento Adnkronos Q&A il 29 ottobre

(Di venerdì 25 ottobre 2024) () - Cosa resta deldeal europeo, come cambiano le politiche per attuarlo a livello nazionale. A che punto è la transizione ecologica. Cosa stanno facendo le aziende italiane per contribuire a tenere insieme le azioni necessarie a contrastare il cambiamento climatico con l'innovazione e glinecessari a migliorare la competitività nei mercati di riferimento. Quaidi lungo periodo possono far interagire innovazione e sostenibilità. Domande e altrettante risposte nel nuovoper il cicloQ&A ‘Transizione', in agenda martedì 29al Palazzo dell'Informazione di Roma. Ad aprire i lavori il direttore dell'Agenzia Davide Desario, a moderarli i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli.