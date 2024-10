Tommaso Marini Ballando con le stelle e le accuse di scarsa virilità | Chissenefrega del sentirsi macho

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 24 anni, è campione di scherma. Ma oggi è sul palco dicon le. E in un’intervista al Corriere della Sera dice che si sente più un «fiorettista, che diamine. “con le” è una bellissima esperienza, ma magari ballassi come tiro di fioretto. Frequento discoteche, ma quello è un modo di ballare differente. Pensavo che fosse più semplice, una pausa di riposo dalla scherma: invece è un impegno tosto». Ma nel colloquio con Flavio Vanetti spiega anche che il mondo dello spettacolo lo ha sempre affascinato: «Da piccolo sognavo di fare l’accademia di recitazione. Quest’avventura non c’entra nulla con la recitazione, ma è un modo per capire se mi trovo bene in un ambiente differente dal mio». Selvaggia Lucarelli e le gare Spiega che per partecipare alla trasmissione salterà «solo una gara della Coppa del Mondo e un collegiale». E che il c.t.