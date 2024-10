The Walking Dead: The Ones Who Live, svelata finalmente la data d'uscita in Italia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo spin-off della saga incentrato sui personaggi di Rick e Michonne arriva finalmente su Sky e sulla piattaforma Now Sky ha confermato ufficialmente che The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà il 30 dicembre prossimo, sia in onda che in esclusiva streaming sulla piattaforma digitale NOW, dopo l'esordio negli Stati Uniti avvenuto lo scorso febbraio. La nuova serie, spin-off della saga principale, riparte della relazione fra l'ex sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), per svelare cosa sia veramente accaduto. Una storia d'amore epica fra due persone separate apparentemente per sempre, che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo devastato dagli eventi. Come accennato, The Ones Who Live racconta la storia di Rick Movieplayer.it - The Walking Dead: The Ones Who Live, svelata finalmente la data d'uscita in Italia Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo spin-off della saga incentrato sui personaggi di Rick e Michonne arrivasu Sky e sulla piattaforma Now Sky ha confermato ufficialmente che The: TheWhodebutterà il 30 dicembre prossimo, sia in onda che in esclusiva streaming sulla piattaforma digitale NOW, dopo l'esordio negli Stati Uniti avvenuto lo scorso febbraio. La nuova serie, spin-off della saga principale, riparte della relazione fra l'ex sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), per svelare cosa sia veramente accaduto. Una storia d'amore epica fra due persone separate apparentemente per sempre, che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo devastato dagli eventi. Come accennato, TheWhoracconta la storia di Rick

