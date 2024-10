Svolta storica per la Serie A: Milan-Napoli sarà visibile gratis in TV (Di venerdì 25 ottobre 2024) Svolta storica per la Serie A con Milan-Napoli visibile gratis in TV. L’iniziativa di DAZN e tutti i dettagli Svolta storica DAZN. Milan-Napoli sarà trasmessa per la prima volta gratuitamente in chiaro ed in esclusiva dalla piattaforma streaming. Un evento che non accadeva in Serie A dal 1996, l’ultimo match trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile al Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. San Siro (LaPresse) – calciomercato.itCome riportato da ‘Calcio e Finanza’, si tratta di un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti da DAZN per la trasmissione fino al 2029 del campionato di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione. Calciomercato.it - Svolta storica per la Serie A: Milan-Napoli sarà visibile gratis in TV Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)per laA conin TV. L’iniziativa di DAZN e tutti i dettagliDAZN.trasmessa per la prima volta gratuitamente in chiaro ed in esclusiva dalla piattaforma streaming. Un evento che non accadeva inA dal 1996, l’ultimo match trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile al Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. San Siro (LaPresse) – calciomercato.itCome riportato da ‘Calcio e Finanza’, si tratta di un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti da DAZN per la trasmissione fino al 2029 del campionato diA e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione.

