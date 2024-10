Biccy.it - Superstar accusa Diddy: “Mi ha avvelenato. Ho chiamato io l’FBI”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’aprile del 2023 Jamie Foxx è stato portato d’urgenza in ospedale dove poi è stato ricoverato. I fan dellaamericana hanno temuto per la sua vita, ma lui qualche mese dopo è tornato sui social per tranquillizzare tutti: “L’11 aprile ho avuto un forte mal di testa, quindi ho chiesto un Advil. Mi sono svegliato 20 giorni dopo. Non so nemmeno da dove iniziare per raccontare quello che mi è successo. Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai, mai affrontato. Non volevo che mi vedeste così. Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati e cercare di capire se ce l’avrei fatta. Sono tornato dall’inferno. Mi hanno fatto un’iniezione di cortisone. Un altro dottore ha detto ‘qui c’è qualcosa che non va’, indicando la mia testa.