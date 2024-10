Sondaggi elezioni Usa, Trump in vantaggio di 2 punti su Harris, 47% contro 45%: “Visione più positiva del tycoon negli elettori” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Wsj: “Le opinioni su Trump sono diventate più rosee. Gli elettori ricordano il suo periodo da presidente in modo più positivo che in qualsiasi altro momento di questo ciclo elettorale, con il 52 percento che approva e il 48 percento che disapprova la sua performance in carica” Donald Trump av Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi elezioni Usa, Trump in vantaggio di 2 punti su Harris, 47% contro 45%: “Visione più positiva del tycoon negli elettori” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Wsj: “Le opinioni susono diventate più rosee. Gliricordano il suo periodo da presidente in modo più positivo che in qualsiasi altro momento di questo ciclo elettorale, con il 52 percento che approva e il 48 percento che disapprova la sua performance in carica” Donaldav

