Serie A Bologna-Milan verso il rinvio? Tutti gli scenari possibili

La partita tra Bologna e Milan, in programma sabato alle ore 18, match valido per la 9ª giornata di Serie A, rischia il rinvio, almeno al Dall'Ara, a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha infatti firmato un'ordinanza con cui impone di sospendere il match. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall'alluvione dei giorni scorsi. Ma la titolarità dell'annullamento o del rinvio di una partita di Serie A è della Lega Serie A, che non ha disposto nè l'uno nè l'altro.

