Salviamo gli oceani I Pastori del mare celebra l’energia e l’empatia dei bambini per le creature marine

Dal 28 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming "Salviamo gli oceani. I Pastori del mare", il nuovo ep di La Sirenetta Canterina feat. I Cavallucci Marini IC Montebello Vicentino. Arriva l'EP "Salviamo gli oceani. I Pastori del mare" A partire dal 28 ottobre 2024, sarà possibile ascoltare "Salviamo gli oceani. I Pastori del mare" sulle principali piattaforme digitali di streaming. Questo nuovo EP è frutto della collaborazione tra La Sirenetta Canterina e I Cavallucci Marini IC Montebello Vicentino, sostenuto dal Ministero della Cultura (MiC) e dalla SIAE, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Messaggio di Rispetto per il mare "Salviamo gli oceani. I Pastori del mare" è un EP che raccoglie una serie di canzoni realizzate da La Sirenetta Canterina insieme ai Cavallucci Marini IC Montebello Vicentino.

