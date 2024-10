Zon.it - Salerno, la commemorazione dei 70 anni dal tragico alluvione del 1954

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Settant’fa, la notte tra il 25 e il 26 ottobre, la città die la Costiera Amalfitana furono travolte da un’devastante. Piogge torrenziali, intensificatesi nelle ore serali, causarono frane e allagamenti che distrussero strade e abitazioni, trasformando in un inferno una delle aree più pittoresche della Campania. A partire dal pomeriggio, una pioggia battente si abbatté senza tregua, fino a raggiungere livelli mai registrati, con oltre 500 millimetri di pioggia in 24 ore. L’acqua, gonfiata da un suolo già fragile e spesso privato della sua vegetazione, trovò nei centri abitati un facile sfogo, portando via tutto ciò che incontrava lungo il suo percorso., Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni furono tra le zone più colpite. Il bilancio della tragedia fu sconvolgente: 318 persone tra morti e dispersi, 250 feriti e oltre 5.000 sfollati.