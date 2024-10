Roma ripresa a Trigoria | c’è Mancini ma non Soulé

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Archiviato il primo successo stagionale in Europa League contro la Dinamo Kiev, per laè già tempo di campionato. Domenica 27 ottobre, infatti, i giallorossi saranno di scena allo stadio Artemio Franchi per la sfida contro la Fiorentina. Buone notizie per Ivan Juric, che potrà nuovamente contare su Gianluca, rimasto a riposo nel match di ieri a causa di una sindrome influenzale. Assente, invece, Matias: l’attaccante argentino non ha ancora smaltito la febbre, ma dovrebbe recuperare in tempo per la sfida contro i ragazzi di Palladino.: c’èma nonSportFace.