Roma, Caterina Giglio in mostra a Palazzo Velli con “ANImATAMeNTE” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - Dal 7 al 17 novembre si tiene la mostra di una delle artiste di punta della nuova scena contemporanea curata da Gianluca Marziani Roma, 25 ottobre 2024.La storica residenza di Palazzo Velli a Trastevere ospita dal 7 al 17 novembre 2024 la mostra di una delle artiste più interessanti della nuova scena contemporanea: “ANImATAMeNTE” di Caterina Giglio, curata da Gianluca Marziani, è un viaggio sensoriale attraverso quasi 100 opere che raccontano, con potenza emotiva e metaforica, un intreccio profondo tra arte e vita. Le opere di “ANImATAMeNTE” riflettono un universo fluido e universale, popolato da figure femminili potenti, simboli di sensualità , maternità e saggezza. Le forme corporali disegnate da Giglio si allungano verso il cielo come alberi, fiorendo e trasformandosi in una continua metamorfosi che celebra i sensi e la vita. Liberoquotidiano.it - Roma, Caterina Giglio in mostra a Palazzo Velli con “ANImATAMeNTE” Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - Dal 7 al 17 novembre si tiene ladi una delle artiste di punta della nuova scena contemporanea curata da Gianluca Marziani, 25 ottobre 2024.La storica residenza dia Trastevere ospita dal 7 al 17 novembre 2024 ladi una delle artiste più interessanti della nuova scena contemporanea: “” di, curata da Gianluca Marziani, è un viaggio sensoriale attraverso quasi 100 opere che raccontano, con potenza emotiva e metaforica, un intreccio profondo tra arte e vita. Le opere di “” riflettono un universo fluido e universale, popolato da figure femminili potenti, simboli di sensualità , maternità e saggezza. Le forme corporali disegnate dasi allungano verso il cielo come alberi, fiorendo e trasformandosi in una continua metamorfosi che celebra i sensi e la vita.

