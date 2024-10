Roma, Caterina Giglio in mostra a Palazzo Velli con “ANImATAMeNTE” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 7 al 17 novembre si tiene la mostra di una delle artiste di punta della nuova scena contemporanea curata da Gianluca Marziani Roma, 25 ottobre 2024.La storica residenza di Palazzo Velli a Trastevere ospita dal 7 al 17 novembre 2024 la mostra di una delle artiste più interessanti della nuova scena contemporanea: “ANImATAMeNTE” di Sbircialanotizia.it - Roma, Caterina Giglio in mostra a Palazzo Velli con “ANImATAMeNTE” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 7 al 17 novembre si tiene ladi una delle artiste di punta della nuova scena contemporanea curata da Gianluca Marziani, 25 ottobre 2024.La storica residenza dia Trastevere ospita dal 7 al 17 novembre 2024 ladi una delle artiste più interessanti della nuova scena contemporanea: “” di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roma - Caterina Giglio in mostra a Palazzo Velli con “ANImATAMeNTE” - (Adnkronos) - Dal 7 al 17 novembre si tiene la mostra di una delle artiste di punta della nuova scena contemporanea curata da Gianluca Marziani Roma, 25 ottobre 2024.La storica residenza di Palazzo Velli a Trastevere ospita dal 7 al 17 novembre ... (Liberoquotidiano.it)

A Roma la grande mostra mercato sui salumi che raccoglie i migliori norcini d’Italia - Una tradizione che si ripete da secoli, vanto della gastronomia italiana nonché testimonianza di un certo saper fare artigiano. Parliamo della norcineria, ovvero l’arte di lavorare e conservare la carne di maiale (e poi non solo), dando così vita ... (Romatoday.it)

Da domani la mostra “Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo” al Museo di Roma a Palazzo Braschi - Dal 25 ottobre al Museo di Roma a Palazzo Braschi la mostra “ROMA PITTRICE. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo” Fino al 23 marzo 2025 in esposizione oltre 130 opere, alcune inedite o esposte per la prima volta, per raccontare la presenza ... (Romadailynews.it)

L’artista Virginia Aloisio racconta la città attraverso le emozioni : la mostra “Senza confini” a Roma - Facebook WhatsApp Twitter L’arte ha il potere di trasmettere sensazioni e raccontare storie, offrendo un punto di vista singolare su luoghi e momenti. La pittrice Virginia Aloisio si distingue per la sua capacità di catturare attraverso i ... (Gaeta.it)