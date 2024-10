Sport.periodicodaily.com - Quinta giornata Basket Eurolega 2024/25: Milano si inchina all’Efes

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cade ancora l’Olimpia che, nella/25, viene sconfitta in casa dper 84-96 incassando il quarto ko continentale. I padroni di casa inseguono per tutto il primo tempo per poi avvicinarsi nel terzo quarto, ma i turchi scappano definitivamente nel finale./25: OLIMPIA-EFES 84-98 I Campioni d’Italia vanno in sofferenza fin dall’inizio dovendo inseguire i turchi che provano la fuga, chiudendo il primo quarto avanti(23-11). Gli ospiti non rallentano nemmeno nel secondo periodo dovenon riesce a contrastare il loro dominio. Si va all’intervallo lungo sul 46-25. Al rientro in campo si vede un’altra Olimpia con Leday e Mirotic sugli scudi, mentre l’Efes perde Larkin per infortunio. A seicento secondi dal termine, la squadra di Messina è sotto soltanto di sette punti.