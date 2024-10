“Può danneggiare l’apparato riproduttivo dei bimbi”, slime ritirato dal commercio: allerta del Ministero (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il provvedimento di richiamo e divieto di vendita del Ministero della salute dopo controlli sul prodotto che hanno riscontrato Boro oltre i limiti di legge nello slime con possibili rischi per la salute dei bambini. Fanpage.it - “Può danneggiare l’apparato riproduttivo dei bimbi”, slime ritirato dal commercio: allerta del Ministero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il provvedimento di richiamo e divieto di vendita deldella salute dopo controlli sul prodotto che hanno riscontrato Boro oltre i limiti di legge nellocon possibili rischi per la salute dei bambini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allarme Boro nello slime - il Ministero della Salute ritira dal mercato un lotto di “Slime Fango fiocco di neve” per rischio chimico - Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta riguardante un lotto di slime, il popolare gioco per bambini, a causa di un rischio chimico per la salute. Il prodotto in questione, “Slime Fango fiocco di neve” della marca Mile, contiene una quantità ... (Ilfattoquotidiano.it)

Slime ritirato per rischio chimico - l’allarme del ministero della Salute : “Può nuocere alla salute dei bambini” - Nuovo allarme per rischio chimico per un prodotto regolarmente in vendita. Un lotto di Slime in barattolo è stato richiamato dal mercato a causa di un possibile rischio per i consumatori, dovuto alla presenza di Boro, ben oltre i limiti di legge ... (Thesocialpost.it)

Slime ritirato per rischio chimico - allerta del Ministero della salute : “Può nuocere alla salute dei bambini” - L’allerta è stata lanciata dal Ministero della salute a seguito di controlli sul prodotto che hanno riscontrato sostanze chimiche oltre i limiti di legge nello Slime con possibili rischi per la salute dei bambini. La marca e il lotto interessato ... (Fanpage.it)