Pizzalto si prepara per un weekend di ciclocross | eventi atleti e dettagli organizzativi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pizzalto, località sciistica situata alle porte di Roccaraso, si appresta a diventare il fulcro del ciclocross abruzzese e nazionale per il fine settimana del 26 e 27 ottobre. Con l'organizzazione a cura di Azzurra Bike e Pedale Sulmonese, due eventi di grande richiamo si svolgeranno nei meravigliosi scenari montani dell'Alto Sangro, promettendo oltre 240 partecipanti tra ciclisti e giovanissimi. La manifestazione rappresenta un'opportunità unica per accumulare punteggi preziosi in vista dei campionati italiani del 2025. la manifestazione ciclistica di Pizzalto Il primo giorno della manifestazione, il 26 ottobre, segna l'avvio del ciclocross, già con oltre un centinaio di atleti iscritti. Il circuito prevede una serie di gare suddivise in diverse categorie, per garantire a tutti i partecipanti la possibilità di mettersi alla prova.