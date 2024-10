Parma, 62enne uccisa a Medesano: fermato il marito (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'uomo era irreperibile da due giorni. I carabinieri hanno trovato anche una carabina di piccolo calibro ritenuta la probabile arma del delitto E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito della 62enne trovata morta dal nipote nella tarda mattinata di ieri nella sua abitazione a Medesano (Parma). La donna, secondo la ricostruzione Sbircialanotizia.it - Parma, 62enne uccisa a Medesano: fermato il marito Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'uomo era irreperibile da due giorni. I carabinieri hanno trovato anche una carabina di piccolo calibro ritenuta la probabile arma del delitto E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ildellatrovata morta dal nipote nella tarda mattinata di ieri nella sua abitazione a). La donna, secondo la ricostruzione

