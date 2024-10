Occhio alle trappole sui contratti di energia e gas. All’ex Meucci l’incontro aperto a tutti per capire (Di venerdì 25 ottobre 2024) Attenzione alle trappole dei contratti energentici. Si potrebbe riassumere così il contentuto dell’appuntamento previsto oggi, alle 15, a Vernio allo spazio Polivalente ex Meucci in via della Posta Vecchia con l’evento organizzato nell’ambito del Progetto Webapps di Regione Toscana, in sinergia fra Ancos e Confartigianato Imprese Prato. Si parlerà di come muoversi nel complesso mondo dei contratti energetici, evitando di cadere nelle molteplici trappole che i vari venditori stanno proponendo nel mercato. Si forniranno inoltre piccoli consigli su come gestire al meglio i propri impianti domestici. L’evento vedrà la partecipazione del Consorzio Multienergia attraverso la direttrice Sara Rastelli e dell’ufficio categorie di Confartigianato Imprese Prato attraverso il funzionario referente dell’Area Casa, Stefano Chini. Lanazione.it - Occhio alle trappole sui contratti di energia e gas. All’ex Meucci l’incontro aperto a tutti per capire Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Attenzionedeienergentici. Si potrebbe riassumere così il contentuto dell’appuntamento previsto oggi,15, a Vernio allo spazio Polivalente exin via della Posta Vecchia con l’evento organizzato nell’ambito del Progetto Webapps di Regione Toscana, in sinergia fra Ancos e Confartigianato Imprese Prato. Si parlerà di come muoversi nel complesso mondo deienergetici, evitando di cadere nelle moltepliciche i vari venditori stanno proponendo nel mercato. Si forniranno inoltre piccoli consigli su come gestire al meglio i propri impianti domestici. L’evento vedrà la partecipazione del Consorzio Multiattraverso la direttrice Sara Rastelli e dell’ufficio categorie di Confartigianato Imprese Prato attraverso il funzionario referente dell’Area Casa, Stefano Chini.

