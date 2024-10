Museo del Design, Forme mobili. Viaggio fra moda e progetti. Incursione nelle nuove collezioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fra moda e Design, con "interferenze" spiazzanti, "a volte sono corrispondenze" con presenze generative. È l’effetto che produce il nuovo allestimento del Museo del Design, Forme mobili, un percorso che svela al pubblico alcune delle recenti acquisizioni che sono andate ad implementare la collezione permanente di Triennale, da Antonio Citterio, a Carla Crosta, Andrea Vallicelli (uno dei massimi progettisti di yacht italiani, di fama internazionale) e Carlo Mollino. Un racconto "coraggioso" per fare memoria su una città che ha dato a tanti talenti la possibilità di esprimersi. Oltre duecento oggetti nello spazio della Curva presentati all’interno di scaffalature e dispositivi mobili che evidenziano - attraverso dieci sezioni tematiche - il legame con la meccanica del corpo, l’ispirazione dell’arte e i rapporti coi saperi artigiani, il ruolo e la tradizione del disegno. Ilgiorno.it - Museo del Design, Forme mobili. Viaggio fra moda e progetti. Incursione nelle nuove collezioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fra, con "interferenze" spiazzanti, "a volte sono corrispondenze" con presenze generative. È l’effetto che produce il nuovo allestimento deldel, un percorso che svela al pubblico alcune delle recenti acquisizioni che sono andate ad implementare la collezione permanente di Triennale, da Antonio Citterio, a Carla Crosta, Andrea Vallicelli (uno dei massimisti di yacht italiani, di fama internazionale) e Carlo Mollino. Un racconto "coraggioso" per fare memoria su una città che ha dato a tanti talenti la possibilità di esprimersi. Oltre duecento oggetti nello spazio della Curva presentati all’interno di scaffalature e dispositiviche evidenziano - attraverso dieci sezioni tematiche - il legame con la meccanica del corpo, l’ispirazione dell’arte e i rapporti coi saperi artigiani, il ruolo e la tradizione del disegno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Triennale di Milano - questa è l’ultima settimana per vedere la collezione del Museo del Design Italiano - Resta solo una settimana prima che, dal 2 settembre, non sia più visitabile l’attuale percorso espositivo del Museo del Design Italiano, nato per il centenario della Triennale di Milano. E alla stessa data sarà chiusa anche la mostra temporanea “La ... (Ilgiorno.it)