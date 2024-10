Motomondiale: Gp Thailandia. Bezzecchi davanti nelle FP1 di MotoGp (Di venerdì 25 ottobre 2024) Martin e Bagnaia alle sue spalle, brutta caduta per Aleix Espargaro BURIRAM (Thailandia) - Ad infilarsi nel duello tra Bagnaia e Martin, ci pensa inizialmente Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina), autore del primo tempo, in 1'30"492, nel corso delle FP1 del Gran Premio di Thailandia, disputate sul cir Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Thailandia. Bezzecchi davanti nelle FP1 di MotoGp Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Martin e Bagnaia alle sue spalle, brutta caduta per Aleix Espargaro BURIRAM () - Ad infilarsi nel duello tra Bagnaia e Martin, ci pensa inizialmente Marco(Ducati Pertamina), autore del primo tempo, in 1'30"492, nel corso delle FP1 del Gran Premio di, disputate sul cir

