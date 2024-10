Universalmovies.it - MARIA, il poster ufficiale del film di Pablo Larraín

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vi presentiamo ildi, ultimo lavoro scritto e diretto dacon Angelina Jolie nei panni dell’iconicaCallas.: il teaser trailerè stato presentato in anteprima nel corso della 81ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e sarà distribuito il 1 gennaio 2025 nelle sale cinema da 01 Distribution. Con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino, l’ultima opera disulla vita diCallas, rivissuta e immaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ‘70. UnFremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Diosper Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komplizen, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema.