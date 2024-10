Made in Italy, Tour mondiale della nave Amerigo Vespucci: inaugurato il Villaggio Italia di Singapore (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' la 25esima tappa del Tour mondiale Inaugurata a Singapore la 25esima tappa del Tour mondiale di nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto per la prima volta nella città -stato a sud della Malesia insieme al Villaggio Italia l’“Esposizione mondiale Itinerante Pluriennale" Sbircialanotizia.it - Made in Italy, Tour mondiale della nave Amerigo Vespucci: inaugurato il Villaggio Italia di Singapore Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' la 25esima tappa delInaugurata ala 25esima tappa deldi, lo storico veliero escuolaMarina Militare, ambasciatore delinnel mondo, giunto per la prima volta nella città -stato a sudMalesia insieme all’“EsposizioneItinerante Pluriennale"

L'Amerigo Vespucci a Singapore - 25/ma tappa tour mondiale - L'Amerigo Vespucci è arrivata al porto di Singapore per la 25/ma tappa del suo tour mondiale, cominciato a luglio 2023 da Genova. La nave della Marina Militare, simbolo dell'Italia nel mondo, ha attraccato al Marina South Pier dove resterà fino al ...

