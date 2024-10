LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi sorprende, Bagnaia tallona Martin. Alle 10.00 le pre-qualifiche (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 10.00 per le importantissime pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 6.39 La classifica delle FP1: 1 72 Marco Bezzecchi ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.492 7 20 332.3 2 89 Jorge Martin SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.530 7 21 0.038 0.038 336.43 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.692 6 20 0.200 0.162 334.3 4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.751 14 19 0.259 0.059 332.35 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.849 16 17 0.357 0.098 329.26 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.860 19 19 0.368 0.011 334.3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.906 7 20 0.414 0.046 335.4 8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bezzecchi sorprende, Bagnaia tallona Martin. Alle 10.00 le pre-qualifiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 10.00 per le importantissime pre-. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 6.39 La classifica delle FP1: 1 72 MarcoITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.492 7 20 332.3 2 89 JorgeSPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.530 7 21 0.038 0.038 336.43 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.692 6 20 0.200 0.162 334.3 4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’30.751 14 19 0.259 0.059 332.35 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’30.849 16 17 0.357 0.098 329.26 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.860 19 19 0.368 0.011 334.3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.906 7 20 0.414 0.046 335.4 8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.

F1 - qualifiche GP Messico 2024 : programma - date e diretta tv - La F1 raggiunge l’iconico circuito di Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del Messico. Il Circus torna in pista dopo appena una settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, per disputare il ventesimo appuntamento in calendario. Il weekend ... (Sportface.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : iniziano le qualifiche! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.01 Gli unici ancora fermi ai box sono Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen ed Hulkenberg. 0.01 Subito bagarre in uscita dalla pit lane tra Alonso e Lawson. Lo spagnolo prima si fa vedere negli ... (Oasport.it)