Liguori, il calciatore del Padova che gioca nonostante la condanna a 3 anni per abusi sessuali (Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-16 15:34:48 Calcio italiano: L'italiano Michele Liguori, del Padova continua a giocare e ad allenarsi normalmente con la sua squadra nonostante giovedì scorso sia stato condannato in primo grado dal Tribunale di Teramo (centro) a 3 anni e 4 mesi di reclusione per aver abusato sessualmente di minorenne minore di 14 anni in 2018. I fatti risalgono al 5 luglio 2018 quando Liguori – all'epoca 19enne e giocatore della Notaresco– e un amico ha incontrato due ragazze minorenni Alba Adriatica, nel Teramo, nella regione Abruzzo. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il calciatore e il suo amico si sono allontanati da spazi affollati e Hanno costretto le ragazze, di 14 e 15 anni, ad avere rapporti sessuali non consensuali. Il giocatore e la sua difesa, che hanno impugnato la sentenza, hanno smentito quest'ultima e sempre Affermavano che gli atti erano consensuali.

