Lì che schifo Choc al Grande Fratello prima lo strano odore poi la scoperta Pubblico inorridito

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Lì, che”.shock all’interno della casa del: un evento senza precedenti per tutte le edizioni del celebre reality show. A rivelare quanto accaduto è stato uno dei concorrenti, scatenando subito il dibattito in rete. Le immagini, rilanciate dai fan, hanno fatto il giro del web. Il. Mentre si infiamma la polemica: molti spettatori accusano la regia del programma di censura. In un momento cruciale, infatti, l’audio della diretta è stato interrotto, come se si volesse impedire che la notizia trapelasse. È stato l’attore americano Clayton Norcross a svelare il mistero, lasciando ilsconcertato. Norcross ha raccontato che gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno avuto un’inquietante sorpresa, che ha generato qualche disagio tra i concorrenti.