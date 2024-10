Ilfattoquotidiano.it - Legge bilancio, rinvio della deducibilità per le stock options. Il governo “si anticipa” 300 milioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Per i piani dioption avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione dei componenti negativi è rinviata al momento dell’avvenuta assegnazione sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale sia con azioni di altre società del gruppo”, così, in modo piuttosto tecnico, nelladi. La sostanza è che, come per alcune imposte delle banche, ilsposta in là le tempistiche, in modo di avere più soldi a disposizione oggi (e meno domani). Dovrebbe così recuperare fino a 300di euro in tre anni. Ricordiamo cosa sono le, di cui qui si parla. Sono diritti di acquisto di azioni ad un prezzo prefissato entro una certa data.