Le scuole Antognini isolate ? | Mica siamo nell’Ottocento

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Non: la scuola non è isolata per le comunicazioni. Ma ad ogni modo non dipende da noi, che stiamo sollecitando di continuo ed effettuando sopralluoghi. Dipende piuttosto dalla migrazione della fibra nel nuovo plesso. Il Comune, proprio in questi giorni, ha messo a disposizione una linea telefonica a parte, che viaggia sui cellulari". Prova a spegnere le polemiche l’assessore alle Politiche educative e ai Servizi informatici di Ancona Antonella Andreoli, in merito al non funzionamento della linea telefonica alla scuola. Un plesso, questo, inaugurato pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, grazie ad un importante intervento di recupero dopo 12 anni di chiusura, ma che secondo le segnalazioni delle famiglie sarebbe ancora privo di "connessione".