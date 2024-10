Le Regioni sono al bivio: meno servizi o aumentare le tasse (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Secondo il DdL sulla Manovra 2025, il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) raggiungerà 136.533 milioni nel 2025, 140.595 milioni nel 2026 e 141.131 milioni nel 2027. Tuttavia, sottolinea Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, "le risorse, destinate principalmente ai rinnovi contrattuali del personale non consentiranno di attuare il piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri fortemente voluti dal Ministro Schillaci, nè tantomeno di eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario, contrariamente a quanto previsto dal DL Liste di attesa. Positivo l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni per acuti e post-acuti, ma solo a partire dal 2026, mentre le esigue risorse destinate all'aggiornamento dei LEA rischiano di ritardare ulteriormente l'esigibilità delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di protesica". Agi.it - Le Regioni sono al bivio: meno servizi o aumentare le tasse Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Secondo il DdL sulla Manovra 2025, il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) raggiungerà 136.533 milioni nel 2025, 140.595 milioni nel 2026 e 141.131 milioni nel 2027. Tuttavia, sottolinea Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, "le risorse, destinate principalmente ai rinnovi contrattuali del personale non consentiranno di attuare il piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri fortemente voluti dal Ministro Schillaci, nè tantodi eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario, contrariamente a quanto previsto dal DL Liste di attesa. Positivo l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni per acuti e post-acuti, ma solo a partire dal 2026, mentre le esigue risorse destinate all'aggiornamento dei LEA rischiano di ritardare ulteriormente l'esigibilità delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di protesica".

