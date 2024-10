Lavoro, Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): “Sforzo su integrazione azioni Ministero e Regioni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostro Sforzo in questo momento è concentrato sull'integrazione delle attività dei programmi del Ministero e quelli regionali per evitare di duplicare interventi. E l'accelerazione della spesa dei programmi nazionali Gol e Pnrr. La nostra forza è data dalla nostra capillarità su tutte le Regioni, possiamo raggiunge tutti i luoghi geografici". Lo ha Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostroin questo momento è concentrato sull'delle attività dei programmi dele quelli regionali per evitare di duplicare interventi. E l'accelerazione della spesa dei programmi nazionali Gol e Pnrr. La nostra forza è data dalla nostra capillarità su tutte le, possiamo raggiunge tutti i luoghi geografici". Lo ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro, Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): "Sforzo su integrazione azioni Ministero e Regioni" - Bologna, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il nostro sforzo in questo momento è concentrato sull'integrazione delle attività dei programmi del ministero e quelli regionali per evitare di duplicare inte ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Fai la tua domanda all'esperto: [email protected] - Confermato lo stanziamento aggiuntivo per il fondo sanitario nazionale di 2,4 miliardi in più rispetto al 2024 (dei quali 1,3 messi nella manovra). I ... (repubblica.it)

Giovani sfaticati? Anche no: uno su due inizia a “lavorare” già alle superiori e solo uno su cinque vive nel mito del posto fisso - Bisogna sfatare il “falso mito” secondo cui i ragazzi non si mettono mai in gioco. In tanti si danno da fare già dalla scuola, con 1 su 10 che punta su "lavoretti" digitali. E proiettandosi al post-di ... (skuola.net)

Leader della sostenibilità: aperte le iscrizioni per il bando 2025 - Come nasce il ranking Ciascuna azienda deve rendere noti diversi Kpi (key performance indicator), ad esempio relativi a consumo energetico, impiego di energia da fonti rinnovabili, emissioni, gestione ... (ilsole24ore.com)