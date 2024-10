Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 26 ottobre al 1° novembre 2024: Maria trova in soffitta una borsa piena di soldi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cosa accadrà nel corso della settimana a La? Ledelle puntate inedite della soap spagnola – in onda dal 26al 1°su Rete 4 – si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. Riflettori puntati su, che si recherà ine farà una scoperta sconcertante. La, spoiler eal 1°La storyline avrà inizio nel momento in cui Ignacio confesserà di aver rubato in passato un candelabro in una taverna. Secondo il conte De Ayala il candelabro dovevarsi nella stanza del barone.andrà a cercare l’oggetto in, e troverà qualcosa che di sicuro non si sarebbe mai aspettata di vedere. La cameriera troverà inunadi. La sua sorpresa sarà grande.