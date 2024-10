La deontologia professionale questa sconosciuta

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In Italia, quanto accade per lo più nel settore pubblico, scorrendo l’organigramma dei vari comparti produttivi, lascia intravedere subito il rischio che porta con sé. Quanto segue conferma che in tal modo si allunga ancor di più la serie di eventi non adatti a essere usati a margine di un processo, anche se politico e di ordinaria amministrazione. Non si va vicino al bersaglio se si sostiene che la partitura da eseguire in scena non può e non deve essere considerata utile alla bisogna. Potrà semmai far ridere e, nei casi peggiori, anche far piangere, ma null’altro, cioè un sottoprodotto della satira.