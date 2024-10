La cena del quarto di secolo dall'esame di Maturità: "Ci vogliamo bene ormai da quasi 30 anni" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel giugno 1999, la 5A Mercurio di Ragioneria con indirizzo programmatori dell’istituto Tecnico Ippolito Salviani di Città di Castello affrontava il tanto temuto esame di Maturità: e dopo poco più di 25 anni gli ex alunni hanno deciso di ritrovarsi per celebrare questo importante ed emozionante Perugiatoday.it - La cena del quarto di secolo dall'esame di Maturità: "Ci vogliamo bene ormai da quasi 30 anni" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel giugno 1999, la 5A Mercurio di Ragioneria con indirizzo programmatori dell’istituto Tecnico Ippolito Salviani di Città di Castello affrontava il tanto temutodi: e dopo poco più di 25gli ex alunni hanno deciso di ritrovarsi per celebrare questo importante ed emozionante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La cena di classe a 45 anni dall'esame di Maturità : l’emozionante "reunion" - Dopo 45 anni dall’esame di maturità e 50 anni dall’inizio del Liceo, i compagni di classe della sezione D del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì si sono ritrovati per una serata conviviale ed è stato come non fosse passato nemmeno un giorno: ... (Forlitoday.it)

Rifare l’esame di maturità dopo 44 anni : “E’ andata bene - ho preso 7”. La mamma fa meglio : 9! - Firenze, 11 ottobre 2024 – C’è chi aveva paura di un’insufficienza e invece se l’è cavata bene. E chi ha portato a casa un inaspettato 9 e mezzo. Festa grande al liceo classico Galileo a Firenze, dove sono stati premiati i Rimaturandi, gli ex ... (Lanazione.it)

Lube a Milano senza Nikolov e Podrascanin. Esame di maturità dopo l’esordio vincente - Prima di due sfide consecutive contro rivali lombarde per la Lube, impegnata oggi alle 15.20 a Milano contro l’Allianz per la seconda giornata della SuperLega 2024-2025. Dopo il successo per 3-1 contro Padova, arriva subito un bel banco di ... (Ilrestodelcarlino.it)

L’Arezzo di Troise al primo esame di maturità - di Luca Amorosi AREZZO E adesso arriva la Ternana. Domenica, ancora al Comunale, si concluderà il trittico di partite ravvicinate che, alla vigilia, avrebbe dovuto dire molto sullo stato di salute dell’Arezzo. E così è stato: se dopo lo ... (Sport.quotidiano.net)