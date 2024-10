Inter, terremoto in dirigenza, Oaktree pronta a cambiare: via Antonello e non solo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inter, stravolgimenti drastici nella dirigenza nerazzurra: Oaktree pensa a cambiare l’area corporate e di comunicazione: via l’ad Antonello? Scossone in casa Inter. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Oaktree è pronta a rivoluzionare la dirigenza del club nerazzurro, con possibili ed imminenti cambiamenti. La volontà è quella di avere una visione unica legata al progetto stadio, che viene Calcionews24.com - Inter, terremoto in dirigenza, Oaktree pronta a cambiare: via Antonello e non solo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024), stravolgimenti drastici nellanerazzurra:pensa al’area corporate e di comunicazione: via l’ad? Scossone in casa. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport,a rivoluzionare ladel club nerazzurro, con possibili ed imminenti cambiamenti. La volontà è quella di avere una visione unica legata al progetto stadio, che viene

Nuovo stadio Inter e Milan, il comitato Sì Meazza: “Sala vuole vendere San Siro come fosse di sua proprietà” - Intervistato da Fanpage.it, Luigi Corbani del comitato 'Sì Meazza' spiega le sue perplessità in merito all'ipotesi di costruzione di un nuovo impianto ... (fanpage.it)

INTER - Tre possibili cambi in dirigenza, Antonello verso la Roma - Come già emerso nelle settimane seguenti all'acquisizione dell'Inter da parte di Oaktree, previsti cambi nella dirigenza nerazzurra (in accordo col presidente Marotta): non solo l'ad Alessandro Antone ... (napolimagazine.com)

Terremoto Inter e dirigenza azzerata: almeno in tre verso l’addio - Oaktree pronto a cambiare profondamente l'Inter in alcuni settori dirigenziali che verranno sostanzialmente azzerati da Antonello a Danovaro ... (calciomercato.it)

TS – Inter, i motivi dietro la rivoluzione in dirigenza. Dossier stadio e ultras prioritari - Come riferisce oggi in edicola Tuttosport, Oaktree ha in mente di rivoluzionare gran parte della dirigenza dell'Inter ... (fcinter1908.it)