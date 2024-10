Secoloditalia.it - Inferno a Siena, picchia e umilia la moglie, la spinge nella cuccia del cane, la costringe a uscire nuda: denunciato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La sconvolgente notizia arriva da, dove una donna sarebbe stata vittima di continue minacce, aggressioni e soprusi reiterati nel tempo dal marito: un uomo di origine straniera rivelatosi un vero aguzzino più che un compagno di vita, che, senza tregua e senza nemmeno la minima remora nei confronti dei figli della coppia, avrebbe inflittozioni di ogni sorta allalaa mettersidela quattro zampe L’ultima delle quali in queste ore ha particolarmente sconcertato l’opinione pubblica, guadagnandosi i titoli principali di molte testate. A partire da La Nazione che ha rilanciato la vicenda: l’uomo l’avrebbe scaraventatadele obbligata a mettersi a quattro zampe. Come del resto, l’avrebbe in un’altra circostanza costretta ain strada indossando solo biancheria intima.