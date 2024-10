Il concerto pagato dal Comune e il premio "sparito", dopo l'articolo di 'RomaToday Dossier' arriva l'interrogazione di Raggi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Che fine ha fatto il premio "Roma per i giovani" istituito dal Comune? Il concorso di idee rivolto a studenti liceali e universitari romani doveva partire a settembre ma del bando per partecipare al progetto non c'è ancora traccia. Il Campidoglio assicura che, nonostante il ritardo rispetto agli Romatoday.it - Il concerto pagato dal Comune e il premio "sparito", dopo l'articolo di 'RomaToday Dossier' arriva l'interrogazione di Raggi Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Che fine ha fatto il"Roma per i giovani" istituito dal? Il concorso di idee rivolto a studenti liceali e universitari romani doveva partire a settembre ma del bando per partecipare al progetto non c'è ancora traccia. Il Campidoglio assicura che, nonostante il ritardo rispetto agli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal Comune di Livorno un premio alla medaglia d’oro nel salto triplo a Parigi - Andy Diaz - LIVORNO – Un altro riconoscimento per la medaglio olimpica del salto triplo. Andy Diaz Hernandez, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, sarà premiato dal sindaco Luca Salvetti e da Giovanni Giannone, presidente provinciale del Coni, lunedì ... (Corrieretoscano.it)

Il Comune di Fiumicino celebra l’anniversario del Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea - Fiumicino, 26 settembre 2024 –  – Il prossimo 12 ottobre, in occasione dell’anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea, il Comune di Fiumicino terrà una cerimonia ufficiale per l’intitolazione del Piazzale del ... (Ilfaroonline.it)

Ecco chi sono i migliori alunni di Sondrio : il premio del Comune - Come ogni anno, il sindaco Marco Scaramellini e l'assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta, nel pomeriggio di oggi, hanno accolto, nella Sala consiglio di Palazzo Pretorio, gli alunni meritevoli degli istituti scolastici ... (Sondriotoday.it)

Premio speciale ai giovani. Riconoscimento del Comune all’innovazione e al futuro - Martedì 24 settembre al cinema teatro Artè, in centro a Capannori, il sindaco Giordano Del Chiaro premierà 69 giovani del territorio e relative realtà associative di cui fanno parte, per l’impegno a favore della comunità e per l’innovazione della ... (Lanazione.it)