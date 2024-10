Lanazione.it - Il cantiere sulla 436 a San Pierino. Al via i lavori per la ciclopedonale

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un grandenel vivo. Siamo a San436. Da lunedì si comincia a realizzare la pista. Infatti, da lunedì perdi messa in sicurezza e adeguamento della carreggiata e di realizzazione di una pistaStrada Regionale 436 tra Sane San Miniato Basso fino a lunedì 18 novembre con orario 0-24 verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, con relativo restringimento della carreggiata e limite di velocità a 30 chilometri orari. Isono di nuovo in una fase cruciale dopo l’intervento in fondo a viale Marconi, per realizzare la rotonda e le successive fasi di ampliamento. Ilè stato aperto mercoledì 27 marzo dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli.