Huston, picchia le figlie neonate e le lascia morte sul divano: 22enne rischia pena capitale (Di venerdì 25 ottobre 2024) È cominciato il processo per omicidio contro Fernando Vega, un ventiduenne arrestato il 19 aprile e accusato di aver ucciso le sue due figliolette gemelle appena nate. Vega è sotto minaccia di condanna a morte, mentre la sua compagna, Angelina Belinda Calderon, madre delle neonate, deve difendersi da accuse di maltrattamenti e altri reati minori.Leggi anche: “Faccia di marmo”, “Bugiarda seriale”: Conte-Meloni, scontro durissimo Le due bambine sono state trovate senza vita sul divano dell’appartamento dei genitori, presentando lividi su tutto il corpo e fratture. Stando alle informazioni disponibili, le piccole erano nate prematuramente e, dopo essere state dimesse dall’ospedale, non hanno ricevuto le cure necessarie. Il medico legale ha affermato che le gemelline risultavano disidratate e malnutrite, con evidenti segni di abusi precedenti. Thesocialpost.it - Huston, picchia le figlie neonate e le lascia morte sul divano: 22enne rischia pena capitale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È cominciato il processo per omicidio contro Fernando Vega, un ventiduenne arrestato il 19 aprile e accusato di aver ucciso le sue due figliolette gemelle apnate. Vega è sotto minaccia di condanna a, mentre la sua compagna, Angelina Belinda Calderon, madre delle, deve difendersi da accuse di maltrattamenti e altri reati minori.Leggi anche: “Faccia di marmo”, “Bugiarda seriale”: Conte-Meloni, scontro durissimo Le due bambine sono state trovate senza vita suldell’appartamento dei genitori, presentando lividi su tutto il corpo e fratture. Stando alle informazioni disponibili, le piccole erano nate prematuramente e, dopo essere state dimesse dall’ospedale, non hanno ricevuto le cure necessarie. Il medico legale ha affermato che le gemelline risultavano disidratate e malnutrite, con evidenti segni di abusi precedenti.

