Helen Mirren torna a parlare di Kurt Cobain: "È un peccato che non abbia potuto vedere il GPS" (Di venerdì 25 ottobre 2024) La star ha espresso rammarico per la prematura scomparsa del leader dei Nirvana perché non ha potuto assistere all'evoluzione tecnologica. Helen Mirren non è assolutamente spaventata all'idea di invecchiare perché ama assistere alle progressive innovazioni tecnologiche che si sviluppano nel mondo ed è rattristata per coloro che perdono la vita in giovane età, come accaduto a Kurt Cobain. Proprio durante una conversazione sul modo in cui rimanere giovani nel corpo e nella mente, Mirren ha citato come esempio la tragica fine di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana scomparso il 5 aprile 1994 a Seattle, a soli 27 anni. Crescita e sviluppo "La cosa principale che realizzi è quanto sei fortunata ad essere qui a 79 anni. E perdi persone Movieplayer.it - Helen Mirren torna a parlare di Kurt Cobain: "È un peccato che non abbia potuto vedere il GPS" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La star ha espresso rammarico per la prematura scomparsa del leader dei Nirvana perché non haassistere all'evoluzione tecnologica.non è assolutamente spaventata all'idea di invecchiare perché ama assistere alle progressive innovazioni tecnologiche che si sviluppano nel mondo ed è rattristata per coloro che perdono la vita in giovane età, come accaduto a. Proprio durante una conversazione sul modo in cui rimanere giovani nel corpo e nella mente,ha citato come esempio la tragica fine di, il leader dei Nirvana scomparso il 5 aprile 1994 a Seattle, a soli 27 anni. Crescita e sviluppo "La cosa principale che realizzi è quanto sei fortunata ad essere qui a 79 anni. E perdi persone

