Hannah, la studentessa che ha usato ChatGPT per copiare all’università: “Me ne pento ogni giorno” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Hannah è il nome di fantasia di una studentessa universitaria inglese che nonostante un curriculum brillante ha rischiato di essere espulsa per aver usato l'intelligenza artificiale generativa in un esame. Il dibattito sull'uso di ChatGPT e l'intelligenza artificiale nella scuola e università è infatti complesso e apre diverse questioni. Fanpage.it - Hannah, la studentessa che ha usato ChatGPT per copiare all’università: “Me ne pento ogni giorno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è il nome di fantasia di unauniversitaria inglese che nonostante un curriculum brillante ha rischiato di essere espulsa per averl'intelligenza artificiale generativa in un esame. Il dibattito sull'uso die l'intelligenza artificiale nella scuola e università è infatti complesso e apre diverse questioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tablet e computer per lo studio: guida completa all’acquisto per studenti universitari - Negli ultimi anni, l'uso di tablet e computer per lo studio è diventato sempre più diffuso tra gli studenti universitari. Ma quali caratteristiche devono avere questi dispositivi? Dove acquistare al m ... (liveuniversity.it)

Napoli, Villa Tropeano senza pace: usata come discarica, progetto di rilancio al palo - Lungo e tortuoso il percorso per fare di Villa Tropeano uno spazio per studenti e ricercatori universitari. L'antico edificio e il suo parco - che hanno ospitato uno dei più ... (ilmattino.it)

Realizzava fotomontaggi hard delle sue studentesse: il prof di Architettura rischia anche l’accusa di pornografia virtuale - Gli accertamenti sono in corso ma in alcuni casi le foto ‘rubate’ e poi modificate risalirebbero ad epoche in cui le ragazze erano minorenni ... (genova24.it)

Professore di architettura 'spogliava' studentesse con AI: sospeso - Un professore associato della facoltà di Architettura a Genova, E.S. è indagato per aver usato l’intelligenza artificiale per rubare e trasformare in immagini hard le foto social di almeno sei ... (genovatoday.it)