Green economy filo verde d’Italia 571mila imprese e 31 milioni lavoratori

Lapresse.it - Green economy filo verde d’Italia, 571mila imprese e 3,1 milioni lavoratori

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildella sostenibilità in Italia passa dalla cura dell’ambiente, dall’innovazione, e dalla competitività delle nostredella. Il nuovo rapporto ‘Italy’ di Fondazione Symbola e Unioncamere censisce che negli ultimi cinque anni oltrehanno investito in transizione ecologica, che siamo arrivati a 3,1di, e che il nostro Paese è “una superpotenza europea dell’economia circolare”. Il 15esimo rapporto della serie (per ‘un’economia a misura d’uomo contro le crisi’) racconta di come le“affrontino meglio le crisi: 571.040italiane che tra il 2019 e il 2023 hanno investito sullae sulla sostenibilità per affrontare il futuro, con ijobs che arrivano a 3,1, pari al 13,4% degli occupati“.