Era scomparsa da 13 giorni Flavia uccisa a coltellate La confessione del killer

Flavia Mello Agonigi, 54 anni, uccisa e gettata in una cisterna. Era lì quando era già cadavere, lunedì scorso. Si chiude nel peggiore dei modi il giallo della donna scomparsa da Pontedera nel Pisano da 13 giorni; dalla notte fra l'11 e il 12 ottobre quando, lasciata la discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, Flavia disse a un'amica: "Ho un appuntamento". Salì sulla sua Opel Mokka grigia e tornò a pochi chilometri da casa. L'uomo che l'aspettava era anche il suo assassino. Si tratta di Emanuele Nannetti, 34 anni, al quale gli inquirenti – agenti del commissariato di Pontedera e della Squadra Mobile di Pisa – sono arrivati passando al setaccio tabulati telefonici e Gps: il ritrovamento della macchina, sparita insieme a Flavia, è stato il pezzo mancante del puzzle.

