Tuttivip.it - “Ecco che era quella puzza”. Orrore al Grande Fratello, non potevano fare scoperta peggiore

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un topo morto nella Casa del? Questo è quanto emerge da una conversazione tra Clayton Norcross e Tommaso Franchi, catturata dalle telecamere del reality. Mentre i due parlavano in giardino, la regia ha inquadrato proprio il momento in cui Tommaso ha chiesto a Clayton spiegazioni su un odore strano proveniente dall’area piscina. L’audio è stato interrotto per qualche secondo, ma, quando è ripreso, si è sentito l’attore americano menzionare “un topo morto”. Poco prima che la conversazione fosse censurata, Tommaso aveva domandato: “Hai sentito che strano odore in piscina?” La trasmissione dell’audio si è interrotta brevemente, ma al suo ritorno, Clayton ha risposto: “Era un topo che era morto”. Da qui, il sospetto che l’origine dello sgradevole odore nella zona piscina possa effettivamente essere legato a un topo morto. “Mi hanno detto di Shaila”.