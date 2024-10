Iodonna.it - Dal 1° al 25 novembre a Milano, un grande festa per celebrare la poetessa Alda Merini con artisti, amici, musicisti e performer

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono già passati 15 anni dalla scomparsa di, ma la “dei Navigli” è sempre un’icona anche per i giovani che la citano in continuazione in Rete, così come tantissimi sono i libri e gli spettacoli che la celebrano. Tra questi, dal 1° al 25, il “Festival a casa di Ada“. Unevento adove, in nome della poesia e del teatro come scena di azione sociale, della musica come ricerca e sperimentazione e della letteratura come passione, troveranno casa,