Cosa hanno in comune la regina Elisabetta e Taylor Swift? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Queen Elizabeth: una star reale agli occhi dell'Australia C'era una volta, la regina Elisabetta II fu accolta con il fervore solitamente riservato alle icone pop. Riflettendo sulla visita della regina in Australia nel 2011, la sua ex addetta stampa Ailsa Anderson ha paragonato l'accoglienza della regina a quella della superstar Taylor Swift. Parlando al The Sun mentre re Carlo III e la regina Camilla intraprendevano il loro tour australiano, Anderson ha ricordato l'ultima grande visita della regina in Australia: "La folla era enorme; l'atmosfera era elettrica. Sembrava davvero che la regina Elisabetta fosse la Taylor Swift dell'Australia". La popolarità della regina in quel periodo evidenziava la sua influenza duratura e il profondo legame che condivideva con le persone di tutto il mondo.

