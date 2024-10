Cooper Koch festeggia per i fratelli Menendez e fa un appello a tutti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la pubblicazione di Monsters su Netflix, Cooper Koch e Kim Kardashian sono andati in carcere a trovare Erik e Lyle Menendez. L’attore ha parlato in almeno tre occasioni di questo incontro: “Devo dire che è stato illuminante. Loro due sono stati così cordiali e gentili. Abbiamo parlato a lungo e gli hos piegato che farò tutto quello che mi è possibile per sostenerli“. Ieri pomeriggio il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, si è augurato che dopo la nuova udienza il giudice opti per una nuova condanna che porti i due fratelli alla libertà vigilata. L’uomo si è detto fiducioso che Lyle ed Erik saranno a casa loro a festeggiare il Ringraziamento a fine novembre. Subito dopo queste dichiarazioni Cooper Koch si è fatto sentire e attraverso un comunicato ha chiesto a tutti di supportare Erik e Lyle: “Le nostre voci sono importanti“. Biccy.it - Cooper Koch festeggia per i fratelli Menendez e fa un appello a tutti Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la pubblicazione di Monsters su Netflix,e Kim Kardashian sono andati in carcere a trovare Erik e Lyle. L’attore ha parlato in almeno tre occasioni di questo incontro: “Devo dire che è stato illuminante. Loro due sono stati così cordiali e gentili. Abbiamo parlato a lungo e gli hos piegato che farò tutto quello che mi è possibile per sostenerli“. Ieri pomeriggio il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, si è augurato che dopo la nuova udienza il giudice opti per una nuova condanna che porti i duealla libertà vigilata. L’uomo si è detto fiducioso che Lyle ed Erik saranno a casa loro are il Ringraziamento a fine novembre. Subito dopo queste dichiarazionisi è fatto sentire e attraverso un comunicato ha chiesto adi supportare Erik e Lyle: “Le nostre voci sono importanti“.

