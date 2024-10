Lanotiziagiornale.it - “Conta l’interesse dei cittadini liguri, ma ne sono stati privilegiati altri”. Parla il referente regionale in Liguria del M5S, Traversi

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laa è vista da tutti come il “laboratorio” del possibile centrosinistra. Roberto, deputato edel Movimento Cinque Stelle, voi vi siete spesi molto per tenere fuori Italia viva dalla coalizione. Se vincerà Andrea Orlando è la prova che si può fare a meno di Matteo Renzi? “Se Andrea Orlando vincerà sarà una dimostrazione concreta che è possibile costruire un’alternativa di centrosinistra senza il bisogno di Italia Viva e di Matteo Renzi. La mancata partecipazione di Italia viva è frutto della determinazione del M5S che non ha inteso partecipare alla competizione elettorale con una forza politica che voleva contemporaneamente essere in maggioranza in Comune e far parte di una coalizione attualmente di opposizione. Abbiamo lavorato per una coalizione autenticamente progressista, che guarda al futuro senza compromessi”.