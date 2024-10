Con il diabete rischio di declino cognitivo e demenza

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A causa dell’eccesso di glucosio e di altri fattori metabolici, ilaccelera il. Una relazione al centro, fra gli altri temi, del 30/mo Congresso nazionale della Società italiana di diabetologia (Sid) in corso a Rimini, anche per via dell’aumento della longevità previsto per i prossimi anni: il 67% di chi ha ilè over65, il 20% over80, età in cui è più comune undelle funzioni cognitive. «La persona conmellito è più esposta a diverse forme di decadimentoe malattie neurodegenerative, con notevole un impatto sulla qualità della vita, anche del nucleo familiare», spiega Carla Greco, coordinatrice nazionale YoSid (Gruppo giovani Sid). Nei soggetti conanziani e ospedalizzati «larappresenta la prima causa di morte quando confronti con soggetti di pari età”, continua Greco.