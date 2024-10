Commerzbank Orlopp | no a UniCredit perché Unione bancaria incompleta

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – La fusione tranon si può fare“prima bisogna completare l’”. È l’ultima tesi opposta dalla amministratrice delegata della banca tedesca, Bettina, in merito ai propositi di aggregazione del gruppo italiano. La manager ha parlato in occasione di un evento organizzato dall’Institute of International Finance. “Non puoi creare consolidamenti transfrontalieri aggregando le istituzioni. Prima devi avere il contesto adeguato e questo significa che ci serve completare l’– ha detto, secondo quanto riporta Bloomberg – cosa che finora non è avvenuta”.