Ceccano / Operazione "The good lobby": arresto del sindaco Caligiore, appesa ad un filo la consiliatura

Ceccano – Che ne sarà dell'amministrazione comunale di Ceccano dopo che il suo sindaco Roberto Caligiore, eletto nel 2015 e considerato un amministratore emergente nelle gerarchie romane e laziali di Fratelli d'Italia, è finito ai domiciliari per essere considerato dalla Procura Europea una delle menti di "un articolato sistema corruttivo legato ai fondi del Pnrr?".

